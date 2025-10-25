عالمی یومِ فنکار پر وزیراعلیٰ سندھ اور وزیر ثقافت کا فنکاروں کو خراجِ تحسین

فنکار معاشرے کے جذبات کو اپنے فن کے ذریعے آواز دیتے ہیں، مراد علی شاہ

ویب ڈیسک October 25, 2025
facebook whatsup

وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے عالمی یومِ فنکار کے موقع پر فنکاروں کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ فنکار معاشرے کے جذبات کو اپنے فن کے ذریعے آواز دیتے ہیں، اور اُن کے بغیر تاریخ و ثقافت کا تصور ممکن نہیں۔

وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ حکومتِ سندھ فنکاروں کی فلاح و بہبود اور آرٹ کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے صوبے میں اروڑ یونیورسٹی آف آرٹ اینڈ کلچر کا قیام آرٹ کے فروغ کی ایک بڑی مثال ہے، جبکہ محکمہ ثقافت فنکاروں کی مدد کے لیے ہمیشہ سرگرم رہتا ہے۔

اُنہوں نے مزید کہا کہ سندھ حکومت کے تعاون سے آرٹس کونسل کراچی جلد ورلڈ کلچرل فیسٹیول منعقد کر رہی ہے، جس میں 141 ممالک کے فنکار شرکت کریں گے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول ہوگا جو آرٹسٹ کو عالمی سطح پر سیلیبریٹ کرتے ہوئے خراجِ تحسین پیش کرے گا۔

صوبائی وزیرِ ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے بھی فنکاروں کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ فنکار قوم کا فخر اور ثقافت کے امین ہیں۔

انہوں نے کہا کہ سندھ کی ثقافت محبت، امن اور رواداری کا پیغام دیتی ہے، اور فنکاروں کی خدمت دراصل ثقافت کی خدمت ہے۔ صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ نوجوان نسل تک آرٹ اور ثقافت پہنچانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

 Oct 27, 2025 01:07 AM |
کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

 Oct 26, 2025 09:10 PM |
قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

 Oct 26, 2025 12:28 PM |

متعلقہ

Express News

کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

Express News

قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

Express News

ماہرہ خان اپنی بہو کو کون سا خاص تحفہ دینے والی ہیں؟ جواب نے مداحوں کو حیران کر دیا

Express News

محبت، دھوکہ اور بے بسی؛ نیپالی گلوکارہ کی خود سوزی سے المناک موت

Express News

بھارت کے ہر دلعزیز مزاحیہ اداکار 74 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

Express News

میگھن مارکل نے شاہی خاندان سے علیحدگی کے بعد گھریلو طرز زندگی کے راز بتا دیے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو