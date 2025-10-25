عالمی یومِ فنکار پر وزیراعلیٰ سندھ اور وزیر ثقافت کا فنکاروں کو خراجِ تحسین

وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے عالمی یومِ فنکار کے موقع پر فنکاروں کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ فنکار معاشرے کے جذبات کو اپنے فن کے ذریعے آواز دیتے ہیں، اور اُن کے بغیر تاریخ و ثقافت کا تصور ممکن نہیں۔
وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ حکومتِ سندھ فنکاروں کی فلاح و بہبود اور آرٹ کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے صوبے میں اروڑ یونیورسٹی آف آرٹ اینڈ کلچر کا قیام آرٹ کے فروغ کی ایک بڑی مثال ہے، جبکہ محکمہ ثقافت فنکاروں کی مدد کے لیے ہمیشہ سرگرم رہتا ہے۔
اُنہوں نے مزید کہا کہ سندھ حکومت کے تعاون سے آرٹس کونسل کراچی جلد ورلڈ کلچرل فیسٹیول منعقد کر رہی ہے، جس میں 141 ممالک کے فنکار شرکت کریں گے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول ہوگا جو آرٹسٹ کو عالمی سطح پر سیلیبریٹ کرتے ہوئے خراجِ تحسین پیش کرے گا۔
صوبائی وزیرِ ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے بھی فنکاروں کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ فنکار قوم کا فخر اور ثقافت کے امین ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سندھ کی ثقافت محبت، امن اور رواداری کا پیغام دیتی ہے، اور فنکاروں کی خدمت دراصل ثقافت کی خدمت ہے۔ صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ نوجوان نسل تک آرٹ اور ثقافت پہنچانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔