ملک بھر میں انسداد اسمگلنگ کارروائیاں؛ 12 کروڑ سے زائد مالیت کی منشیات برآمد

تمام کارروائیوں کے انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے

ویب ڈیسک October 20, 2025
راولپنڈی:

ملک بھر میں انسداد اسمگلنگ کارروائیوں میں 12 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد کرلی گئی۔

ترجمان کے مطابق اے این ایف کا تعلیمی اداروں کے اطراف اور ملک کے مختلف  شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، اس دوران  مختلف کارروائیوں میں افغان شہری اور خاتون سمیت 9ملزمان  کو گرفتار کرکے 12کروڑ 36لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 200 کلوگرام منشیات برآمد کرلی گئی۔

تعلیمی اداروں میں کارروائیاں

چناب ٹول پلازہ گجرات کے قریب خاتون کے قبضے سے 4.320کلوگرام ہیروئن اور 400 گرام آئس برآمد  کرلی گئی۔ اسی طرح فاروق اعظم کالونی اٹک میں واقع یونیورسٹی کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزم کے قبضے سے 600گرام چرس برآمد  کی گئی۔ گرفتار ملزمان نے تعلیمی اداروں کے طلبہ کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف بھی کیا ہے۔

دیگر آپریشنز

جناح ایئرپورٹ پر سعودی دارالحکومت ریاض جانے والے مسافر کے سامان میں موجود مٹھائی کے 2 ڈبوں سے 1.990 کلوگرام وزنی،13000 زینیکس گولیاں برآمد برآمد کرلی گئیں۔ علاوہ ازیں طارق روڑ کراچی میں واقع کوریئر آفس میں برطانیہ بھیجے جانے والے پارسل سے 1.620 کلوگرام ہیروئن برآمد  کی گئی۔

اُدھر عامر ٹاؤن کینال روڈ لاہور میں واقع کوریئر آفس میں آسٹریلیا بھیجے جانے والے پارسل سے990گرام آئس برآمد کی گئی، جسے کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بھگو کر جوتوں کے اگلے اوپری حصے میں سی کر چھپایا گیا تھا ۔

چکلالہ گیریژن راولپنڈی میں واقع کوریئر آفس میں امریکا سے آنے والے پارسل میں موجود کھلونوں سے 14 گرام ویڈ برآمد  ہوئی۔ کامرہ روڈ اٹک کے قریب گاڑی سے 2.59کلوگرام ہیروئن ،2.1 کلوگرام آئس برآمد  کی گئی اور افغان باشندے سمیت 2ملزمان   کو گرفتار کرلیا گیا۔

ہزارہ ایکسپریس وے تھاکوٹ کے قریب گاڑی سے 14.400 کلوگرام چرس برآمد  کرکے 2 ملزمان کو گرفتار  کرلیا گیا۔ لک پاس ٹول پلازہ کوئٹہ کے قریب گاڑی سے 5 کلوگرام آئس برآمد  کرکے 2ملزمان  گرفتار کرلیے گئے۔ ویسٹرن بائی پاس ہزارگنجی کوئٹہ کے قریب 86 کلوگرام ہیروئن اور 80 کلوگرام چرس برآمد کی گئی۔

تمام  کارروائیوں کے انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
