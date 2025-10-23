ایسی 3 عادات جو مدافعتی نظام کو مضبوط کرتی ہیں

مدافعتی نظام ہماری صحت کا بنیادی محافظ ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں چند سادہ عادات اپنا لیں تو جسم کی قوتِ مدافعت کو قدرتی طور پر مضبوط کیا جا سکتا ہے۔
درج ذیل تین اہم عادات پیش کی جارہی ہیں جو سائنسی طور پر مدافعتی نظام کو مضبوط کرتی ہیں
1. متوازن اور غذائیت سے بھرپور خوراک
غذا سب سے بڑی دوا ہے۔ ایسی خوراک استعمال کریں جو وٹامنز، منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہو۔ وٹامن سی کیلئے نارنجی، امرود، لیموں، شملہ مرچ، وٹامن اے اور ای کیلئے پالک، گاجر، میوہ جات اور اومیگا-3 فیٹی ایسڈز کیلئے مچھلی اور السی کے بیج استعمال کریں۔
اسی طرح قدرتی قوتِ مدافعت بڑھانے والی غذائیں لہسن، ادرک، ہلدی اور شہد بھی ہے۔ یہ اجزا جسم میں سوزش کم کرتے ہیں، خلیوں کی مرمت کرتے ہیں اور وائرس و بیکٹیریا سے لڑنے والی قوت بڑھاتے ہیں۔
2. معیاری نیند اور ذہنی سکون
مدافعتی نظام رات کے وقت “مرمت اور بحالی” کا عمل کرتا ہے۔ ہر رات کم از کم 7 سے 8 گھنٹے نیند لیں۔ سونے سے پہلے فون، کیفین یا تناؤ سے پرہیز کریں۔ مراقبہ یا گہری سانس لینے کی مشقیں ذہنی دباؤ کم کرتی ہیں اور یہی دباؤ مدافعتی نظام کو کمزور کرنے کا سب سے بڑا دشمن ہے۔
3. باقاعدہ جسمانی سرگرمی
ورزش صرف فٹنس نہیں، مدافعتی نظام کی تحریک ہے۔ روزانہ 30 منٹ تیز چہل قدمی، یوگا یا ہلکی ورزش کریں۔ ورزش خون کی روانی کو بہتر بناتی ہے، جس سے مدافعتی خلیے پورے جسم میں زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرتے ہیں۔