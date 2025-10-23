پاک-مصر دفاعی تعاون علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں بھی مددگار ثابت ہوگا، فیلڈ مارشل

فیلڈ مارشل عاصم منیرکا دورہ پاکستان اور مصر کے درمیان فوجی تعاون اور دفاعی اشتراک کے مزید فروغ کےلیے ہے، آئی ایس پی آر

ویب ڈیسک October 23, 2025
فوٹو: فائل
CAIRO:

فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انتہاپسند نظریات اور اسلام کی مسخ شدہ تشریحات کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ مصر برادر اسلامی ملک ہے اور دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) سے جاری بیان کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر مصر کے سرکاری دورے پر ہیں اور یہ دورہ پاکستان اور مصر کے درمیان فوجی تعاون اور دفاعی اشتراک کو مزید فروغ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔

بیان میں کہا گیا کہ دورے کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مصر کے وزیرِ دفاع و پیداوار جنرل عبدالمجید سقار اور مصری مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل احمد خلیفہ فتحی سے ملاقاتیں کیں اور ان ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورت حال اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ مصر ایک برادر اسلامی ملک ہے اور دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون نہ صرف عوام کے مفاد میں ہے بلکہ علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔

فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مصر کی وزارت دفاع کے دورے کے موقع پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، انہوں نے یادگار نامعلوم سپاہی اور سابق مصری صدر انور السادات کی قبر پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی اور اس کے علاوہ شیخ احمد الطیب امام اعظم جامعہ الازہر سے بھی ملاقات کی۔

اس موقع پر امام اعظم نے مسلم اُمہ کو درپیش چیلنجز پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور فیلڈ مارشل نے انتہاپسند نظریات اور اسلام کی مسخ شدہ تشریحات کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔
