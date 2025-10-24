افغانستان میں میڈیا کا قتل عام! طالبان کے مظالم پر ہیومن رائٹس واچ کی لرزہ خیز رپورٹ

اگست 2021 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد طالبان نے افغانستان میں میڈیا کی آزادی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا

ویب ڈیسک October 24, 2025
facebook whatsup

ہیومن رائٹس واچ نے افغان طالبان کی جانب سے آزادیِ اظہارِ رائے پر پابندیوں اور صحافیوں پر ظلم و ستم کی تازہ رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں طالبان کے وحشیانہ طرزِ حکمرانی کو بے نقاب کیا گیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق، اگست 2021 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد طالبان نے افغانستان میں میڈیا کی آزادی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ طالبان حکومت میں معمولی تنقید پر بھی صحافیوں کو گرفتار، قید، تشدد اور جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔

ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ طالبان نے ڈراموں، موسیقی اور خواتین کی آواز کو میڈیا سے مکمل طور پر ختم کر دیا ہے، جبکہ خواتین صحافیوں پر امتیازی پابندیاں لگا کر انہیں میڈیا انڈسٹری سے باہر دھکیلا جا رہا ہے۔

رپورٹ کے مطابق، مرد صحافیوں کی تعداد 4 ہزار سے کم ہو کر 2 ہزار رہ گئی ہے، جبکہ خواتین صحافیوں کی تعداد 1400 سے گھٹ کر صرف 600 تک محدود ہو چکی ہے۔ طالبان انٹیلی جنس ادارے اور وزارتِ امر بالمعروف میڈیا دفاتر پر چھاپے مار کر مواد کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔

مزید کہا گیا کہ افغان میڈیا کو سخت ہدایات دی گئی ہیں کہ عوامی شکایات یا حکومتی نااہلی پر رپورٹنگ کو “ریاست مخالف پروپیگنڈا” تصور کیا جائے گا۔ طالبان صحافیوں کو صرف پیشگی منظور شدہ اور من پسند خبریں شائع کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔

ہیومن رائٹس واچ کے مطابق، طالبان کے جبر اور پابندیوں کے باعث ملک کے 60 فیصد میڈیا ادارے بند ہو چکے ہیں۔ تنظیم نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آزادیِ اظہار، خواتین صحافیوں کے حقوق، اور میڈیا پر عائد پابندیاں فوری طور پر ختم کریں۔

اقوام متحدہ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی طالبان حکومت سے آزادیِ صحافت پر عائد پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق، طالبان کی آمرانہ پالیسیوں سے نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کی سلامتی پر خطرناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

 Oct 27, 2025 01:07 AM |
کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

 Oct 26, 2025 09:10 PM |
قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

 Oct 26, 2025 12:28 PM |

متعلقہ

Express News

بھارت کو پاکستان کیخلاف افغان طالبان رجیم کی حمایت مہنگی پڑ گئی

Express News

روس کے نئے جوہری میزائل کا کامیاب تجربہ، 14 ہزار کلومیٹر تک پرواز

Express News

پاک افغان مسئلہ حل کرنا مشکل نہیں ہے، فی الحال کچھ نہیں کررہا، ڈونلڈ ٹرمپ 

Express News

دبئی پولیس نے 3 سالہ بچی کی پولیس افسر بننے کی انوکھی خواہش پوری کر دی

Express News

مودی اڈانی گٹھ جوڑ نے بھارت کو کرپشن کی دلدل میں دھکیل دیا، واشنگٹن پوسٹ کا انکشاف

Express News

غزہ میں امن معاہدے کے باوجود اسرائیلی جارحیت جاری، مزید 6 فلسطینی زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو