فیض آباد کے قریب جعلی دودھ کا بڑا نیٹ ورک بے نقاب، 27 ہزار لیٹر ملاوٹی دودھ تلف

ملزمان کو طویل ریکی اور نگرانی کے بعد گرفتار کیا گیا، ترجمان

ویب ڈیسک December 16, 2025
راولپنڈی:

پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعلی اور ملاوٹی دودھ تیار کرنے والے سب سے بڑے نیٹ ورک کو بے نقاب کرتے ہوئے بھاری مقدار میں مضرِ صحت دودھ اور خام مال تلف کر دیا۔

ترجمان کے مطابق کارروائی فیض آباد کے قریب محمدی کالونی میں قائم ایک ملک پروڈکشن یونٹ کے خلاف کی گئی۔

پنجاب فوڈ اتھارٹی اور اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی مشترکہ کارروائی کے دوران 27 ہزار لیٹر دودھ تلف کیا گیا جو خشک پاوڈر اور ویجیٹیل آئل سے تیار کیا جا رہا تھا۔

کارروائی کے دوران جعلی دودھ بنانے کے لیے استعمال ہونے والی 4 جدید مکسنگ مشینیں بھی برآمد کر لی گئیں۔

ترجمان کے مطابق موقع سے 3200 کلو گھی اور 2500 کلو خشک پاوڈر بھی تحویل میں لیا گیا، جبکہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ ملاوٹی دودھ جڑواں شہروں میں بڑے پیمانے پر سپلائی کیا جا رہا تھا۔ ملزمان کو طویل ریکی اور نگرانی کے بعد گرفتار کیا گیا۔

پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ صوبے میں سخت کارروائیوں کے باعث ملاوٹ مافیا نے اسلام آباد کا رخ کرنا شروع کر دیا تھا، تاہم اب وہاں بھی شکنجہ کس دیا گیا ہے۔

ترجمان کے مطابق صوبے بھر میں ملاوٹی دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور مشن کلین اپ کے تحت ملاوٹ مافیا کا مکمل صفایا کیا جا رہا ہے۔

حکام نے شہریوں کو یقین دلایا ہے کہ عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی اور ایسے عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری رہے گا۔
