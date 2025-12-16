ڈیزل کے بعد مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی

اسلام آباد:
حکومت نے عوام کو مزید ریلیف فراہم کرتے ہوئے ڈیزل کے بعد مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمتوں میں بھی کمی کر دی ہے۔
جاری نوٹیفکیشن کے مطابق مٹی کا تیل 12 روپے 32 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 180 روپے 54 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔
اسی طرح لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 10 روپے 51 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جس کے بعد لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت 153 روپے 26 پیسے فی لیٹر مقرر ہو گئی ہے۔
واضح رہے کہ گزشتہ رات حکومتی اعلامیے کے مطابق وزیراعظم نے آئندہ 15 روز کیلیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی منظوری دی جس کے بعد نوٹی فکیشن جاری کیا گیا۔
آئندہ 15 روز کیلئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ردوبدل کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت کو برقرار جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔
اعلامیے کے مطابق حالیہ کمی کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 265 روپے 65 پیسے پر پہنچ گئی جبکہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 263 روپے 45 پیسے کی سطح پر برقرار ہے۔
نوٹیفکیشن کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے آئندہ 15 روز کے لیے ہوگا۔ عوامی حلقوں نے حکومت کے اس فیصلے کو مہنگائی کے دباؤ میں کمی کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا ہے۔