لبلبے کے کینسر سے تعلق رکھنے والی جینیاتی ترتیب دریافت

یہ دریافت ڈاکٹروں کو ان افراد کی نشان دہی کے قابل بنائے گی جس سے ان افراد کو جلدی اسکریننگ اور علاج سے فائدہ ہو سکے گا

ویب ڈیسک December 16, 2025
ایک تازہ ترین تحقیق میں لبلبے کے کینسر سے تعلق رکھنے والے جینیاتی ترتیب دریافت کی ہے جو اس مہلک بیماری کی جلد تشخیص اور علاج میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔

اس وقت لبلبے کے کینسر کی سب سے عام قسم پینکریاٹک ڈکٹل ایڈینوکارسینوما (پی ڈی اے سی) اکثر خطرناک اسٹیج تک پہنچنے سے قبل سامنے نہیں آتی جس کی وجہ ابتدائی مراحل میں تشخیص کے مؤثر آلات کا نہ ہونا ہے۔

ہیمپشائر سے تعلق رکھنے والی محققین کی ٹیم (جن کو پلینٹس کینسر چیریٹی نے سپورٹ کیا) کا یہ ماننا ہے کہ ان کی تحقیق کے نتائج ایسے آلات بنانے میں مدد دے سکتے ہیں جس سے بیماری کے خطرات کی پیشگوئی ہوسکے گی۔

یہ جدت ڈاکٹروں کو ان افراد کی نشان دہی کرنے کے قابل بنائے گی جن کو جلدی اسکرین اور ممکنہ طور پر زندگی بچانے والے علاج سے فائدہ ہو سکے گا۔

اس بیماری کے معلوم عوامل میں سیگریٹ نوشی، ذیا بیطس، مٹاپا اور موروثی جینیاتی رجحان شامل ہو سکتے ہیں۔
